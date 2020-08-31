شكرا لقرائتكم خبر عن رفع إشغالات المحال والمقاهي بحي الهرم.. وإزالة تعديات في أبوالنمرس والبدرشين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت إدارة الاشغالات بالقطاع الشمالي بتنفيذ حملة على شارع المريوطية فيصل (المريوطية الشرقي- المريوطية الغربي)، وتم رفع كافة الاشغالات من المحلات والمقاهي المتعدية على أشغال الطريق واتخاذ إجراءات حيال اشغال الطريق وتمت مصادرة المضبوطات وايداعها بمخازن الحي.

وقامت محافظة الجيزة بازالة ٣ حالات بناء مخالف بالبدرشين، وهي سور من البلوك الابيض بطول 30 متر عرض 8 متر وتمت الازالة حتى سطح الارض وذلك خلف المجمع الدينى بالبدرشين، وإزالة سورين من البلوك الابيض طول 10 متر عرض 15 متر وتم الازالة حتى سطح الارض بميت رهينة الطريق السياحي، وكذلك سورين من البلوك الابيض بطول 20 متر عرض 6 متر مشغولة بالأخشاب وتمت الازالة حتى سطح الارض.

كما قام مركز ومدينة أبوالنمرس بعمل حملة اشغالات على المقاهي وقاعات الافراح المتواجدة بطريق المريوطية، تحت قيادة المهندس محمود فؤادـ رئيس مركز ومدينة أبوالنمرس، وتم إيداع المضبوطات بمخازن المدينة.

وفي إطار التصدي لمخالفات البناء بدون ترخيص والتعدي على الأرض الزراعية، قام مركز ومدينة أبوالنمرس بإزاله سورين من البلوك الابيض مقام على أرض زراعية دون ترخيص بعرب الحرف قريه شبرامنت على مساحة 150و100 متر تقريبا، كما تم رفع قواطيع وقوائم حديدية مقامه بدون ترخيص على مساحة 50 متر خلف موقف شبرامنت.

وقامت المحافظة بتطوير متفرعات شارع الاهرام لربطها بشارع الملك فيصل لاستخدامها كمحاور رابطة اثناء تنفيذ الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق تم البدء في تنفيذ الخطة الاستثمارية لأعمال الرصف والإنارة بشارع احمد كامل من شارع الهرم حتي شارع فيصل بطول ٨٠٠م تقريبا وعرض ١٤م تقريبا، حيث تمت أعمال ازاله البلدورات المتهالكه والارصفه المتعديه على خط التنظيم والتوسعة تمهيداً للرصف، بالاضافة إلى استكمال اعمال تطوير شارع فاطمه رشدي.

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