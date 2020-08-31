شكرا لقرائتكم خبر عن فصل عضو هيئة تدريس بكلية التجارة جامعة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر مجلس التأديب لأعضاء هيئة التدريس بجامعة السويس حكما بفصل أستاذ دكتور نهلة أحمد محمد قنديل، عضو هيئة التدريس بكلية التجارة، لما بدر منها من سب وقذف لقيادات الجامعة والهيئات المختلفة في الدولة.

كان الأستاذ الدكتور السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، أحال الدكتورة نهلة قنديل إلى مجلس التأديب بعد «إقدامها ودأبها على سب وقذف قيادات بالجامعة والهيئات المختلفة بالدولة».

وانعقد مجلس التأديب، الأحد، برئاسة نائب رئيس الجامعة وعضوية المستشار نائب رئيس مجلس الدولة وأستاذ من كلية الحقوق، وصدر قرار بفصلها.

وأكد «الشرقاوي» ان «الجامعة تحترم أحكام القضاء، حيث جرى فصل المذكورة سابقا، وعادت لعملها بعد صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بعودتها للعمل والتزمت الجامعة بذلك الحكم ونفذته آنذاك».