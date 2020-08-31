شكرا لقرائتكم خبر عن فصل عضو هيئة تدريس بكلية التجارة جامعة السويس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر مجلس التأديب لأعضاء هيئة التدريس بجامعة السويس حكما بفصل أستاذ دكتور نهلة أحمد محمد قنديل، عضو هيئة التدريس بكلية التجارة، لما بدر منها من سب وقذف لقيادات الجامعة والهيئات المختلفة في الدولة.
كان الأستاذ الدكتور السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، أحال الدكتورة نهلة قنديل إلى مجلس التأديب بعد «إقدامها ودأبها على سب وقذف قيادات بالجامعة والهيئات المختلفة بالدولة».
وانعقد مجلس التأديب، الأحد، برئاسة نائب رئيس الجامعة وعضوية المستشار نائب رئيس مجلس الدولة وأستاذ من كلية الحقوق، وصدر قرار بفصلها.
وأكد «الشرقاوي» ان «الجامعة تحترم أحكام القضاء، حيث جرى فصل المذكورة سابقا، وعادت لعملها بعد صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بعودتها للعمل والتزمت الجامعة بذلك الحكم ونفذته آنذاك».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
98,497
-
تعافي
71,302
-
وفيات
5,376
كانت هذه تفاصيل خبر فصل عضو هيئة تدريس بكلية التجارة جامعة السويس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.