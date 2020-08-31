شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: تنفيذ 56 قرار إزالة بقرى مطوبس وبيلا وقلين وسيدي سالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت قري «الجزيرة والبصراط وبرنبال» بمركز ومدينة مطوبس وقلين وسيدي سالم وبيلا وقرية محلة موسي بمحافظة كفر الشيخ، حملة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، استكمالاً لأعمال الموجة الـ 16 لإزالة مخالفات البناء، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وقال المحافظ إنه تم تنفيذ حملة إزالة التعديات بقري (الجزيرة والبصراط وبرنبال) بمركز ومدينة مطوبس، حيث تم تنفيذ ٢٧ قرار إزالة على أرض أملاك الدولة لمن تم رفض طلبات التقنين لهم، ولمن تمت الموافقة ولم يقوموا بسداد مستحقات الدولة، بإجمالى ٦٤ فدان، ٢٣ قيراط، ١٧ سهم، وتنفيذ ٦ حالات تعدي على الأرض الزراعية بقلين على مساحة ٨٥٠ متر، وتنفيذ حالة إزالة مخالفة في قريه الروضه التابعه لمركز ومدينة سيدي سالم بمساحه ٨٣٥٠ متر، وتنفيذ ٤ قرارات ازالة على مساحة ٦ قيراط ١٤ سهم، برئاسة رئيس المدينة، ومسئول الازالات، والمشرف العام المرافق بمرافقة الرائد لطفى السيد، نائب مأمور قسم شرطة بيلا والقوه المرافقة له، وتنفيذ ١٨ حالة تعدي بنطاق وحدة قرية محلة موسي، منهم 8 تعديات على الأرض الزراعية، و١٠ املاك دولة بإجمالي مساحة ٥١٨٨.٥ متر.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أن حملات الإزالة مستمرة بقرى ومراكز ومدن المحافظة ضمن الموجة الـ 16 للازالات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للدولة وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد محافظ كفر الشيخ أنه وجه بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، لرصد ومتابعة وإزالة أي تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وأى مخالفة للقانون في هذا الشأن، والتصدى والتعامل بكل حسم مع البناء العشوائى والمخالف.

إزالات

إزالات

إزالات

إزالات