شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المنوفية»: تشكيل فريق تحسين الأداء بالمديرية.. وفرق مماثلة بكل المستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتورعبدالبارى العجيزىـ المتحدث الرسمى باسم مديرية الصحة في المنوفية، إنه تم تشكيل فريق التطوير وتحسين الاداء بالمديرية برئاسة الدكتورة رشا خضر، وكيل المديرية، وعضوية كل من إدارة الطب العلاجي وادارة الجودة وإدارة التفتيش الفني، على أن يتم تشكيل فرق مماثلة في المستشفيات برئاسة مدير كل مستشفي.

وتكون مهام الفريق متابعة وتطوير الاداء بالمستشفيات ومراقبة مؤشرات الاداء للخدمات الصحية ومتابعة اعمال الصيانة والتأكد من اتباع معايير امن وسلامة المريض وبيان شهري بقوائم الانتظار، ومراجعة بيانات التعاقدات الطبية، والتحقق من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والتنسيق الدائم بين فريق التطوير بالمديرية وفريق التطوير بالمستشفي.