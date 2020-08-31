10 مميزات وراء اختيار وقرار "النقل" بانتهاء قطارات الصعيد فى محطة بشتيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة النقل أنها اختارت محطة بشتيل لتكون بديلة لقطارات الصعيد بدلا من محطة مصر لمجموعة من الأسباب والمميزات نسردها خلال التقرير التالى: 1- وقوع المحطة الجديدة في منطقة وسطية بين محطتي سكك حديد رمسيس والجيزة وكونها تقع في محافظة الجيزة التي تعتبر بوابة لصعيد مصر . 2- منطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر ( السد العالي / الإسكندرية – إمبابة / المناشي / القبارى) . 3- وجود وسائط نقل متعددة متصلة بالمنطقة ( مترو الأنفاق / مونوريل 6 أكتوبر / خطوط أتوبيسات ترددية/ وسائل النقل الجماعي ). 4- وقوعها على 4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها ( محور ترعة الزمر / محور شارع السودان / محور أحمد عرابي وشارع المطار – محور 26 يوليو ). Advertisements 5 - توفر مساحة من الأرض بها فى حدود 57 فدان تسمح بإقامة المشروع. 6- تتكامل وتربط وسائل النقل المختلفة ( سكك حديدية - مترو الأنفاق - مونوريل - نقل جماعي لخدمة أهالى الصعيد 7 - تخفيف الضغط على محطات القطارات المركزية ( رمسيس – الجيزة ) علي مستوى النقل والخدمات والصيانة. 8.- التقليل من حالات التكدس المرورى داخل شوارع العاصمة . 9 - رفع مستوى الخدمات المقدمة داخل محطات القطارات للمستوي العالمي. 10 - زيادة الإقبال وتشجيع الجمهور على استخدام وسائل المواصلات العامة.

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