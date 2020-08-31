اليوم.. وزيرة الهجرة وشباب المصريين بالخارج فى زيارة للمجلس القومى للمرأة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، اليوم الإثنين، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج يرافقها مجموعة من شباب المصريين الدارسين بالخارج؛ بهدف التعرف على دور الدولة فى دعم قضايا المرأة المصرية.
تأتي الزيارة فى إطار سلسلة من الزيارات التى تنظمها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج؛ بهدف السعي الدائم إلى خلق حالة من التواصل المستمر بين الدولة وأبنائها في الخارج، ولتعزيز إنتمائهم بوطنهم الأم، وتشجيع أبنائنا في الخارج على الاطلاع على أهم الإنجازات وجهود التنمية الجارية على أرض الوطن.
وكانت وزارتا الهجرة والسياحة والآثار، نظما زيارة لوفد من شباب الدارسين فى الخارج المتواجدين بمصر حاليًا، إلى قصر البارون، بحى "مصر الجديدة" لمشاهدة ما يحتويه من تماثيل ومقتنيات أثرية نادرة، بهدف ربطهم بوطنهم الأم من خلال تنظيم عدد من الفعاليات التى يغلب عليها الطابع الوطنى، كونهم خير سفراء لمصر فى الخارج.
وقام الشباب بجولة تفقدية داخل القصر وشاهدوا عددًا كبيرًا من التماثيل والقطع الأثرية النادرة، واستمعوا إلى شرح مفصل من أحد خبراء الآثار عن تاريخ القصر، كما شهدوا فيلما تسجيليا يتناول الأحداث التاريخية، والشخصيات الرئيسية التى أسست ضاحية مصر الجديدة، إضافة إلى حقائق علمية عن القصر وتاريخ مدينة الشمس.
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