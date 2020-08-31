شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تكثف برامج توعوية ومدارس حقلية لمزارع الفاكهة لزيادة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، إن هناك عدة لجان من وزارة الزراعة، ممثلة فى الإدارة المركزية للبساتين، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، تكثف برامجها التوعوية والتوصيات الفنية، وعمل مدارس حقل ميدانية لرعاية جميع المساحات المنزرعة بالمحاصيل البستانية "الفاكهة" خاصة أشجار "المانجو" والتوعية بمقاومة مرض العفن الهبابى.

وأضاف رئيس المحاصيل البستانية، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هناك تكليفات للجان الإدارة تكثيف الحملات المرورية على جميع المحاصيل البستانية للاطمئنان على حالتها، التوعية بمقاومة مرض العفن الهبابي لأشجار المانجو بالتنسيق مع الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، وإعطاء التوصيات اللازمة من حيث الرعاية، منها مقاومة الحشائش وترشيد استهلاك مياه الري والتقليم الجيد لأشجار البساتين.

كان قطاع الإرشاد الزراعى، أكد أنه يقوم بالتوسع في منظومة التحول الرقمي، ودعم المزارعين من خلالها، وخاصة مع قلة عدد المرشدين الزراعين، بحيث يتم توصيل المعلومة الارشادية للمزارعين من خلال وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة، بصورة مبسطة، ويقوم بتطبيقها على محصوله، لضمان الحصول على إنتاجية عالية، وحماية المحصول من أية إصابات.

وأوضح قطاع الإرشاد الزراعى، أنه يتم تعميم تلك التوصيات والمواد المصورة، على كل مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي، ومديري عموم الارشاد الزراعي والمكافحة، بكل المحافظات، ومديري المحطات البحثية، بحيث يتم تعميمها على مستوى المحافظة والمركز والادارة، وكل الجمعيات الزراعية، والقادة الريفيين لضمان وصولها إلى كل المزارعين.

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وأشار إلى أن هناك تعاونًا مع كل منظمات المجتمع المدني، والمعنية بالزراعة والإرشاد الزراعي، والمزارعين، لنشر هذه التوصيات على نطاق اوسع، لافتًا الى أنه يجرى حاليًا إعداد مواد مصورة لباقي المحاصيل، وسيتم نشرها تباعًا للوصول إلى المزارعين بكل قرى ونجوع مصر.