شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال شديد على المراكز التكنولوجية للتصالح مع مخالفات البناء في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت المراكز التكنولوجية بمدن ومراكز محافظة كفر الشيخ إقبالاً شديدا من المواطنين، لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء.
وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استقبال المواطنين الراغبين في جدية التصالح في مخالفات، واستمرار العمل بالمراكز والتسهيل على المواطنين الجادين في التصالح في البناء لتقنين أوضاعهم.
وأكد المحافظ أن المراكز التكنولوجية شهدت اقبالاً كبيراً من المواطنين، موجهاً رؤساء المدن والمراكز بتفقد المراكز التكنولوجية والاستماع للمواطنين، مؤكداً أهمية استفادة المواطن الجاد من قانون التصالح في مخالفات البناء لكي يحسن ويقنن من وضعه من خلال دفع قيمة 25% من المبلغ المحدد للتصالح في المخالفة كجدية للتصالح، وبخاصة بعد تمديد مهلة التصالح حتى 15 سبتمبر المقبل، وكذا بعد نسبة التخفيض التي تراوحت ما بين 25% لـ40%.
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