شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق مع إدارة «علوم سياسية بني سويف» لتأخر امتحان حقوق الإنسان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، بإحالة إدارة كلية الأقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة إلى التحقيق، كذلك وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، على إثر تأخر عقد امتحان مادة حقوق الإنسان والتي لا تضاف إلى المجموع، حتى إعتماد النتيجة، لبعض طلاب الكلية.

وقال رئيس جامعة بني سويف: «العام المنقضي يعد عاما دراسيا استثنائيا نظرا للإحترازات التي اتخذتها الدولة ومنها الجامعة تجاه مجابهة فيروس كورونا، إلا أنه فوجئت الأسبوع الماضي خلال استعلامي من الكليات عن التأكد من تأدية الطلاب لامتحان مادة حقوق الانسان التي لا تضاف للمجموع، بأن هناك بعض الطلاب لم يتمكنوا من الأمتحان داخل الفرقة الرابعة بكلية الأقتصاد والعلوم السياسية، وعليه قررت بسرعة اجرائها».

وأضاف: «مادة حقوق الانسان مثلها مثل التربية العسكرية لا تضاف للمجموع لكن لابد من الطالب اجتيازها قبل التخرج، فمن الممكن ان يجري الطالب الامتحان فيها خلال أي سنة دراسية، وهو سبب ما حدث من لبس لدي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. وهناك ايضا 10 طلاب في كلية الاداب لم يدخلوا امتحان مادة حقوق الانسان، تم دخولهم ايضا امس عبر الاون لاين واجتازوا الامتحان لاعلان نتائجهم في السنة النهائية».

وتابع: «فور علمي بما حدث، وجهت بسرعة عقد الامتحان لاي طالب لم يتثنى له ذلك للفرقة الرابعة بجميع شعب الكلية، وبالفعل تم عقد الامتحان اون لاين للطلاب وبنسبة نجاح 100% وسيتم اعتماد النتيجة اليوم خلال مجلس الجامعة»، مشيرًا إلى أن «إحالة إدارة الكلية للتحقيق يرجع إلى عدم مراجعتهم بمن ادى الامتحان من الطلاب من عدمه».