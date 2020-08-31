شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: التستر على عناصر الجماعات الإرهابية جريمة في حق الدين والوطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بجهود وتضحيات قواتنا المسلحة الباسلة في مواجهة قوى الشر والضلال وعناصر الجماعات الإرهابية المجرمة، سائلًا الله (عز وجل) أن يتغمد شهداءنا الأبطال بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان وأن ينزل السكينة على قلوبهم، وأن يمن على المصابين من أبنائها بالشفاء العاجل.

ودعا وزير الأوقاف، في بيان، الأحد، الشعب المصري كله للوقوف صفا واحدا خلف قواتنا المسلحة الباسلة في مواجهتها الحاسمة للعناصر الإرهابية التكفيرية.

وقال الوزير إن «التستر على أي عنصر من عناصر الجماعات الإرهابية جريمة في حق الدين والوطن».