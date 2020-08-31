شكرا لقرائتكم خبر عن تستوعب 170 راكبًا وتتوقف في محطات متباعدة.. 10 معلومات عن أتوبيسات «BRT» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ وزارة النقل في تشغيل أتوبيس «BRT» اعتبارا من العام المقبل، بعد استكمال البنية التحتية والمعلوماتية التي تشمل تخصيص حارات ومحطات وكاميرات مراقبة تمهيدًا لدخولها الخدمة.

وترصد «المصرى اليوم» الخدمة الجديدة في 10 نقاط:

١- ستسيير أتوبيسات BRT bus على الطريق الدائري وبين مترو عدلي منصور ومطار القاهرة.

٢- سيسير دون توقف متكرر ولكن في محطات متباعدة، مع تخصيص حارتين لأتوبيسات BRT bus وانشاء محطات لها.

٣- ستكون الحارتان المخصصتان للأتوبيسات في داخل الطريق الدائري وليس على الأطراف.

٤- ستخصص حارات الأتوبيسات الجديدة أيضا لسيارات الإسعاف والمطافي.

٥- أتوبيسات BRT تعمل على الطاقة الكهربائية ولا تعتمد على الوقود التقليدي.

٦- أتوبيسات BRT bus قادرة على نقل أكثر من 4 آلاف راكب في الساعة.

٧- تتسع حمولة أتوبيسات BRT bus لحوالي 170 راكبا للأتوبيس المزدوج.

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٨- حارات أتوبيسات BRT bus ستخضع لوسائل مراقبة لمنع أي سيارات من المرور في حاراتها.

٩- أتوبيسات BRT bus تحتوي على اتصال مع غرف التحكم لمتابعة الأتوبيسات.

١٠- أتوبيسات BRT bus يمكنها الاتصال بالإشارات الذكية لإعطائها أفضلية المرور على الطرق.