شكرا لقرائتكم خبر عن "المروحة" أسهل طريقة لتشغيل التكييف وتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الاعتماد على المروحة للتخلص من الهواء الساخن مع تشغيل تكييف الهواء أسهل طريقة لتجنب ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية.

"الخليج 365" يرصد لقرائه كل ما يريد معرفته عن طرق تشغيل تكييف الهواء بدون أن تؤثر على قيمة فاتورة الاستهلاك والحفاظ على الاستمرار فى الشرائح التى تحصل على دعم من الدولة، خاصة أن الاستخدام الأمثل للطاقة لا يعنى التوقف عن الاستهلاك ولكنه يعنى توجيه الموارد المالية بشكل سليم والحفاظ على مصادر الطاقة، بالإضافة إلى تجنب ارتفاع فواتير الكهرباء الشهرية وفيما يلي طرق تشغيل تكييف الهواء بدون التعرض لارتفاع فاتورة الاستهلاك فى بضع دقائق :

1.يفضل تشغيل مروحة بالغرفة قبل تشغيل التكييف للتخلص من الهواء الساخن .

2.عدم تشغيل التكييف على درجة أقل من 24.

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3.استمرار تشغيل المروحة أمام التكييف يساعد على زيادة نسبة البرودة وانخفاض استهلاك التكييف للكهرباء.

4.التأكد من غلق كل النوافذ والأبواب بأحكام لعدم تسريب الهواء.

5.يجب أن تكون قدرة التكييف متناسبة مع مساحة الغرفة للوصول لدرجة التبريد المرادة فى أسرع وقت وبأقل استهلاك للكهرباء.