شكرا لقرائتكم خبر عن قطع الكهرباء اليوم من الـتاسعة صباحا لـ2 ظهرا عن عدة مناطق بالغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر عن فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق مختلفة بمدينة الغردقة لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل قطاع كهرباء البحر الأحمر.

وكشف مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن منطقه المول التجارى _ شارع المدارس _أبو العباس، وذلك اليوم الاثنين من التاسعة صباحا حتي 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

ومن جانبه، كشف مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أن الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.

كما أكد المصدر لـ"الخليج 365"، أن تلك الصيانة ينتهجها قطاع شبكات البحر الأحمر بشكل دورى وبصفة عامة على جميع مدن المحافظة خاصة الغردقة، حيث تشمل الصيانة المحولات فقط، ويجرى التنسيق مع مجالس المدن فى الكابلات المكشوفة لتغطيتها، وتحديدًا إدارة الكهرباء بمجالس المدن.