لمواجهة الدروس الخصوصية.. برلماني يطالب بتفعيل مجموعات التقوية بالمدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - قال جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إنه يجب ضرورة تفعيل مجموعات التقوية بالمدارس بمنظومة متكاملة على مستوى الجمهورية؛ لتكون تحت مرأى ومسمع من المدارس، فضلًا عن أن ضوابط العمل بها ستكون معروفة للجميع.
وأضاف طلعت، في تصريحات أدلى بها إلى المحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، أن تفعيل هذه المجموعات والاهتمام بها من شأنه أن يسهم في القضاء على الدروس الخصوصية التي تعرقل تطوير التعليم؛ لذلك فإن هذه المجموعات يجب أن تكون لجميع المراحل التعليمية، وأن تتم متابعة تنفيذها بكل دقة والإعلان عنها في أماكن واضحة، واختيار المعلمين الأكفاء والمتميزين للمشاركة في هذه المجموعات.
واختتم طلعت بالتأكيد أن الفترة الماضية شهدت ممارسات لم نكن نرغب في الوصول إليها، وذلك مثل القبض على عدد من المدرسين بسبب إعطائهم الدروس الخصوصية؛ لذلك فإنه يجب البحث عن حلول عملية على المدى الطويل للتخلص من هذه الظاهرة، مع الإيمان الكامل والدعم لكل جهود تطوير التعليم من القيادة السياسية والجهود المبذولة من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.
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