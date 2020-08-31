​​وزير الإنتاج الحربي يزور "IDWT" للاطلاع على تجهيزات محطة معالجة مياه الرياح الناصري

محمد اسماعيل - القاهرة - قال محمد عيد بكر، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة الإنتاج الحربي، إن زيارة وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى مقر شركة "IDWT" تأتي في ضوء التعاون المثمر والمستمر بين أفرع وإدارات وهيئات القوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربي، وفي إطار العقد المبرم بين مركز التميز العلمي والتكنولوجي -أحد الوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي- وقيادة القوات الجوية في شهر مارس الماضي؛ لتوريد وتركيب محطة معالجة مياه (الرياح الناصري) بطاقة (3000 م3/اليوم) بقاعدة غرب القاهرة الجوية.

جاء ذلك في إطار زيارة المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، يرافقه عدد من قيادات الإنتاج الحربي، إلى مقر شركة "IDWT" بمدينة نصر، اليوم الأحد، في حضور عدد من المسؤولين بقيادة القوات الجوية.

وأوضح مرسي أنه خلال زيارة مقر شركة "IDWT" تم الاتفاق بين مركز التميز العلمي والتكنولوجي وقيادة القوات الجوية على إعداد بروتوكول تعاون؛ لوضع آلية لتنفيذ المشروع، كما تم الاطلاع على التجهيزات النهائية لتصنيع محطة معالجة مياه الرياح الناصري بتقنية (ZLD)، للإستخدام المرشد في الري الزراعي، مؤكداً أن هذا التعاون يأتي في ظل إيمان وزارة الإنتاج الحربي بالتكامل مع مختلف الجهات بالدولة؛ وذلك من أجل المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية والخدمية؛ بما يعود بالنفع على المواطنين.

وأوضح الدكتور نبيل المراغي استشاري تحلية وتنقية المياه ورئيس مجلس إدارة الشركة الدولية لإنتاج محطات تحلية ومعالجة المياه "IDWT"، أهمية الاعتماد على محطات تحلية المياه خصوصًا التي تعمل بتقنية (ZLD) التي تستخدم لمعالجة مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر وتساعد بشكل كبير على الحد من ملوثات مياه الصرف واستخدامها في مجالات عديدة؛ أهمها الزراعة، مؤكدًا ضرورة الاتجاه إلى الاعتماد على مصادر متعددة للمياه، مشيرًا إلى أن محطات تدوير المياه أصبحت ضرورة حيوية لا يمكن إغفالها.

وأشاد المراغي بخبرات وزارة الإنتاج الحربي وشركاتها التابعة والإمكانيات التصنيعية والبشرية المتوفرة بها وقدرتها على تطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلى معدلات للتصنيع المحلي وفقًا لنظم الجودة العالمية، معربًا عن تطلع شركة "IDWT" للتوسع في فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة مع الوزارة، لتمتد إلى مجالات التصنيع المختلفة في هذا المجال، لتنفيذ مشروعات التنمية وتلبية احتياجات السوق المحلية والعالمية.