مصر | "نزعت الكتافات".. سيدة تعتدي على ضابط شرطة لرفضها ارتداء الكمامة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر "نزعت الكتافات".. سيدة تعتدي على ضابط شرطة لرفضها ارتداء الكمامة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أقدمت سيدة، تدعي صفة مستشار بالأمم المتحدة، على الاعتداء بالضرب على مقدم شرطة وتمزيق رتبته الميري داخل محكمة مصر الجديدة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الفيديو الذي يتضمن مشادة كلامية بين السيدة والضابط، حيث وجهت للضابط السباب ومزقت رتبته الميري، وجاء ذلك بعد أن طالبها الضابط بأن ترتدي الكمامة.
وقالت السيدة: "أنا مستشار وعضو أمم متحدة"، فطالبها بإبراز الكارنية الخاص بها، ولكنها رفضت قائلة "والله ما هتاخد كارنيهاتي"، فقال لها "أنا هضطر أجيب شرطية وأكلبشك"، فما كان من السيدة إلا أنها قامت بسبه بألفاظ نابية، فسحب منها هاتفها المحمول، فقامت بتمزيق رتبته التى يضعها على كتفه فى بدلته الشرطية، متعدية عليه.
وأفادت مصادر، بأن أجهزة الأمن ألقت القبض على السيدة.