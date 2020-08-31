شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة طفل سقط في «بلاعة صرف» صرف بكفر الشيخ.. والمحافظ يأمر بفتح تحقيق عاجل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب طفل 4 سنوات بعد سقوطه في بالوعة صرف صحى بعزبة عمرو التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، أثناء سيره بجوار والدته، وقرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إجراء تحقيق عاجل في الواقعة ومحاسبة المقصرين.

وقال المحافظ إن «ما حدث إهمال لا يمكن السكوت عليه»، مؤكدا أن الطفل الطفل ويدعى أحمد محمد مرزوق، 4 سنوات، في عمر أحفاده، ولن يترك حقه، وأنه قرر تحويل المسؤلين المتسببين للتحقيق، كما قرر إرسال سيارة إسعاف لمنزل الطفل بعزبة عمرو لنقله لمستشفى كفرالشيخ العام.

وأضاف المحافظ أنه كلف الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد الجنزوري، مدير الإسعاف، وأحمد اللوزي، مدير العلاقات العامة بالمحافظة، بمتابعة نقل الطفل للمستشفى، وأنه سيستقبل الطفل ووالده للاطمئنان عليه، مؤكدا لوالد الطفل في اتصال هاتفي أنه لن يترك حق نجله وأنه لا يرضي بالإهمال.

من جهته، أعرب والد الطفل عن سعادته بتواصل المحافظ معه هاتفيا للإطمئنان على نجله، قائلًا إن «المحافظ أزال عن نفسه الحزن والغضب الذي آلمه بسبب سقوط إبنه في البالوعة».