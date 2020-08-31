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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: سنزيل جميع التعديات على ترعة المحمودية (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن المحافظة ستقوم بإزالة جميع التعديات على محور المحمودية تنفيذًا لتكليفات الرئيس السيسى، وذلك بطول 55 كيلو متراً طوليًا داخل محافظة البحيرة.
وأشار «آمنة» إلى أن المحافظة تقوم بتكثيف أعمال إزالة التعديات على جانبى المحور منذ الاعلان عن انشاء محور المحمودية وإزالة التعديات على أملاك وزارة الرى الواقعة على حرم ترعة المحمودية.
يأتى ذلك على خلفية إعلان الرئيس خلال افتتاحه عددًا من المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية، عن وجود عدد 77 مسجدًا مخالفًا مقامًا على حرم ترعة المحمودية في محافظة البحيرة.
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