شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يهنئ الثانية مكرر على مستوى الجمهورية في الدبلومات الفنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، الأحد، الطالبة ندى محمد السيد محمد سعد، بمدرسة بمدرسة دسوق الزراعية، والحاصلة على المركز الثاني مكرر على مستوى الجمهورية في الدبلومات الفنية بمجموع 511 درجة، بنسبة 92.91%، مقدماً خالص التهنئة لأسرتها خلال اتصالًا هاتفياً بالطالبة وأسرتها، متمنياً لها دوام التوفيق والنجاح.

وقدم محافظ كفرالشيخ خالص الشكر والتقدير للدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، وجميع العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة، على جهودهم المبذولة في النهوض بالعملية التعليمية، لتحقيق جودة التعليم لأبناء المحافظة.