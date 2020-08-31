شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يهنئ الثانية مكرر على مستوى الجمهورية في الدبلومات الفنية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
هنأ اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، الأحد، الطالبة ندى محمد السيد محمد سعد، بمدرسة بمدرسة دسوق الزراعية، والحاصلة على المركز الثاني مكرر على مستوى الجمهورية في الدبلومات الفنية بمجموع 511 درجة، بنسبة 92.91%، مقدماً خالص التهنئة لأسرتها خلال اتصالًا هاتفياً بالطالبة وأسرتها، متمنياً لها دوام التوفيق والنجاح.
وقدم محافظ كفرالشيخ خالص الشكر والتقدير للدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، وجميع العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة، على جهودهم المبذولة في النهوض بالعملية التعليمية، لتحقيق جودة التعليم لأبناء المحافظة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
98,497
-
تعافي
71,302
-
وفيات
5,376
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ كفر الشيخ يهنئ الثانية مكرر على مستوى الجمهورية في الدبلومات الفنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.