شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة تعلن استمرار تحويلات المدارس حتى 10 سبتمبر.. اعرف الشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، أنه تم فتح باب التحويلات الإلكترونية للتلاميذ، مرة أخرى، وإتاحة الموقع لتسجيل البيانات تلبية لرغبة أولياء الأمور بداية من الخميس 27-8-2020، وحتى الخميس 10-9-2020.

وكانت حددت مديرة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالقاهرة ضوابط التحويل من مدرسة لأخرى للعام الدراسى المقبل 2020،2021، على النحو التالى:

- صحة البيانات المسجلة مسئولية ولي الأمر

- استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة الا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة

- الرجاء دفع قيمة استمارة طلب التحويل و قدرها 100 جنيه لدى فوري عن طريق كود الدفع الذي سيظهر لك بعد تأكيد الطلب

- لن يتم التعامل مع الطلب إلا بعد الدفع

- في حالة عدم الدفع خلال 48 ساعة سيتم حذف الطلب تلقائيا

- لا يجوز التقدم بطلب التحويل مرتين

- حال وجود أى تعديل يرجى التوجه للإدارة المطلوب التحويل إليها

- يرفق مع الاستمارة بعد طبعها صورة بطاقة ولي الأمر سارية وتقدم بالإدارة للمرحلة المختصة خلال (يومي عمل).

- اختيار ولى الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسئوليته و لا يعد موافقة بالتحويل إليها

- للجنة التحويلات المشكلة بالإدارة تلبية احدى الرغبات طبقا للكثافات

- لا يتم تعديل الرغبات بعد طباعة الاستمارة

- متابعة النتائج مسئولية ولي الأمر الدخول علي الموقع من خلال الصفحة المخصصة بعد اسبوع من التسجيل و معرفة النتيجة

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-على ولي الامر إنهاء جميع إجراءات التحويل خلال أسبوع من إعلان النتيجة و إلا يعتبر التحويل لاغي

- بالنسبة للتحويل داخل مدارس الإدارة الاولوية للأخوة ( يرفق بيان قيد للأخوة من المدرسة) و الأعلى في المجموع و ذلك طبقا للكثافات

بالنسبة للتحويل إلى رسمي لغات يتبع الآتي:

- يغلق باب التحويل في 22/8/2020 م

- نتائج التنسيق علي مرحلتين الاولى في شهر (أغسطس) و الثانية في شهر (سبتمبر) و على ولي الأمر مسئولية متابعة ذلك

- التحويل للأكبر سنا طبقا للكثافات المتاحة

- على ولى الأمر إنهاء إجراءات التحويل خلال خمسة عشر يوما من إعلان النتيجة و إلا يعتبر التحويل لاغي

- المرحلة الابتدائية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد تخرج من KG 1 - شهادة ميلاد أصلية)

- المرحلة الإعدادية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد - بيان نجاح للصف السادس ثم شهادة ميلاد أصلية)

- المرحلة الثانوية يرفق مع الاستمارة(إثبات قيد - بيان نجاح الصف الثالث الإعدادي ثم شهادة ميلاد أصلية)

- على ولى الأمر الالتزام بشروط و مواعيد و قواعد القبول

ملاحظة

ـ يمنع منعا باتا جمع أو دفع أى مبالغ مالية تحت أى مسمى أثناء التقدم للمدرسة.