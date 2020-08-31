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شكرا لقرائتكم خبر عن «معلومات مجلس الوزراء» يبدأ تدريب موظفي جامعة دمنهور على التحول الرقمي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بدأ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أولى دورات تدريب موظفى جامعة دمنهور على التحول الرقمى، لتصبح جامعة دمنهور أولى الجامعات الحكومية التى تتحول رقميًا وتتخلى عن التعاملات الورقية.
وتفقد الدكتور عبيد صالح، رئيس الجامعة، سير أولى الدورات المنعقدة فى مبنى الجامعة، ويقوم بالتدريب فيها، المهندس أمين عبد القادر، مدير التدريب بمركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار.
وأشار «صالح» إلى أن التحول الرقمى يساعد على إدارة المؤسسة بشكل متطور، ويؤدى بدوره يؤدى إلى تحقيق التكامل والتنسيق بين الإدارات الداخلية للمؤسسه الحكومية، وتقييم الآداء الداخلى بشكل أفضل، ومتابعة الخطة الاستراتيجية ومراحل تنفيذها، وحفظ جميع البيانات الخاصة بالمؤسسة للاستفادة منها.
وأكد «صالح» أن النظام الرقمى يحقيق التكامل بين أعمال الإدارات المختلفة فى الدراسة والتخطيط والتنفيذ والمتابعة والذي بدوره يعمل على تطوير وتحسين وميكنة أساليب العمل الإدارى.
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