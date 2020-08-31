شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 4 مبانٍ متعدية على الأراض الزراعية وأملاك الدولة في البحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون، برئاسة كامل غطاس، حملة لإزالة 4 مبانٍ مخالفة لتعديها على الأرض الزراعية وأملاك الدولة على مساحة 1800 متر مربع بتأمين من قوة الشرطة، ضمن حملات الموجة 16 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية.

ووجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، باستمرار تكثيف حملات إزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف البناء المخالف ومنع حدوث تعديات جديدة، وذلك في إطار الموجة 16 لإزالة التعديات وردعًا للمخالفين وتأكيدًا لهيبة الدولة.

حملة إزالة 4 مبان فى البحيرة

حملة إزالة 4 مبان فى البحيرة

حملة إزالة 4 مبان فى البحيرة

حملة إزالة 4 مبان فى البحيرة

حملة إزالة 4 مبان فى البحيرة

حملة إزالة 4 مبان فى البحيرة

حملة إزالة 4 مبان فى البحيرة