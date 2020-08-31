- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط محل مستلزمات طبية غير مرخص في شبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تمكنت حملة لقطاع التفتيش الدوائي بمديرية الصحة في القليوبية من ضبط محل مستلزمات طبية غير مرخص وتحرير محاضر بمحتوياته.
استهدفت الحملة عددا من الصيدليات في شبرا الخيمة دائرة حى غرب، اسفرت عن ضبط محل مستلزمات طبيه غير مرخص بداخله بنج وكحول وكمامات.
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
98,497
-
تعافي
71,302
-
وفيات
5,376
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط محل مستلزمات طبية غير مرخص في شبرا الخيمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.