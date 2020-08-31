شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط محل مستلزمات طبية غير مرخص في شبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت حملة لقطاع التفتيش الدوائي بمديرية الصحة في القليوبية من ضبط محل مستلزمات طبية غير مرخص وتحرير محاضر بمحتوياته.

استهدفت الحملة عددا من الصيدليات في شبرا الخيمة دائرة حى غرب، اسفرت عن ضبط محل مستلزمات طبيه غير مرخص بداخله بنج وكحول وكمامات.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة.

ضبط محل مستلزمات طبيه

ضبط محل مستلزمات طبيه

ضبط محل مستلزمات طبيه