شكرا لقرائتكم خبر عن احذر من الماس الكهربائى فى ظل ارتفاع درجات الحرارة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تتسبب الموجة الحارة التي تشهدها البلاد فى اندلاع حرائق نتيجة للماس الكهربائي الذى ينتج عن إهمال فى مراجعة الأسلاك والأجهزة الكهربائية بشكل مستمر .

"الخليج 365" يرصد لقرائه أهم الخطوات التى يجب على المواطنين اتباعها لتجنب التعرض لماس كهربائي خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وفيما يلي الخطوات المهمة التى يجب اتباعها لتجنب ومنع حدوث ماس كهربائي وهى كالآتى :

1. دعوة كهربائي لتفقد المنزل، للتأكد من أنه يفي بشروط السلامة.

2.يمكن أن تقتني طفاية حريق في بيتك للطوارئ.

3.يجب أن تتعرف على الأجهزة الكهربائية الخطرة والتي من المحتمل أن تسبب في حريق مستقبلاً.

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4.استخدام المصابيح الكهربائية التي تتناسب مع القوة الكهربائية الموصى، من قبل شركات الكهرباء الوطنية، وفي الغالب استخدم تثبيت احتياطات الأطفال لمنع الصعق الكهربائي.

5.لا تستخدم أبدًا أسلاك التمديد "المشترك" مع وحدات التسخين أو مكيفات الهواء، لأنها قد لا تتحمل ضغط التيار ما يتسبب في اشتعالها.

6.افحص الأجهزة الكهربائية بشكل دوري لتحديد ما إذا كان هناك تآكل أو تلف في الأسلاك.

7.لا تستخدم الأجهزة التي تظهر عليها علامات التلف أو التآكل.

8.استعن بفني الكهرباء إذا كنت تشم رائحة أي شيء يحترق أو ترى دخانًا قادمًا من جهاز أو سلك أو قابس أو إذا رأيت مخرجًا غير مشوه.