استخدم "الكمامة" للتخفي.. تفاصيل قتل مُسجل خطر لطبيب في روض الفرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

أمرت نيابة روض الفرج، بحبس مُسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بذبح طبيب داخل منزله بغرض السرقة.

كان قسم شرطة روض الفرج تلقى بلاغًا يفيد العثور على جثة عاطف جورجي في العقد السابع من عمره مذبوحًا داخل شقته ووجود بعثرة فى محتويات الشقة وتبين سلامة منافذها، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية، وتبين من المعاينة الأولية وجود جثة المجني عليه مُلقى على الأرض وبها جرح ذبحي.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليه يُعاني من عدة أمراض ويقيم بمفرده في شقته وغير متزوج وأنه في الفترة الأخيرة يتعامل مع مكاتب لتوريد الخادمات لتنظيف الشقة وتلبية احتياجاته المنزلية نظرًا لمرضه وعدم قدرته على الحركة، وبفحص المترددين عليه في الفترة الأخيرة من مكتب التوريد تبين أن إحدى الخادمات التي عملت لديه يومين فقط وغادرت الشقة وباجراء التحريات عنها تبين أنها متزوجة من شخص له معلومات جنائية "مسجل خطر" وبتتبع خط سيره تبين أنه متزوج من أخرى ويقوم بأخذ العناوين التي تعمل زوجتاه لدي أصحابها بالتفصيل.

وأضافت التحقيقات أن المتهم حصل على عنوان الضحية من زوجته -حسنة النية- وقرر قتله وسرقة أمواله، فارتدى "كمامة" لإخفاء ملامحه عن الكاميرات وتوجه لشقة المجني عليه في الثانية صباحًا وطرق الباب وأخبره أنه زوج إحدى الخادمات طالبًا مبلغًا من المال وعندما رفض الأخير، استل المتهم سكين وذبحه ثم استولى على 1500 جنيه وفرّ هاربًا.