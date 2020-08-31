نشرة الحوادث.. حبس متهم ثان بـ"جريمة فيرمونت" وقرار جديد بشأن "الملصق الإلكتروني"



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

النيابة تأمر بحبس متهم جديد في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت

أمرت النيابة العامة، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بحبس المتهم "عمر حافظ" احتياطيا على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت. اضغط للتفاصيل

الداخلية: مد ساعات العمل بوحدات المرور لتركيب الملصق الإلكتروني

قررت وزارة الداخلية مد العمل بجميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساءً اعتباراً من بعد غد الثلاثاء. اضغط للتفاصيل

تأجيل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي بقضية "كوبونات الغاز"

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار صبحي اللبان، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، في القضية رقم 6 لسنة 2013 جنايات ثان مدينة نصر، والمعروفة بقضية "كوبونات الغاز".

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الداخلية تكشف تفاصيل مقتل شخص في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، لغز مقتل شخص داخل مسكنه والعثور على "مكبس حشيش"، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (نجار مسلح -بائع متجول)، تم ضبطهما. اضغط للتفاصيل

إخلاء سبيل زوج متهم بالتعدي على "سيدة البلكونة" في حلوان

أمرت نيابة حلوان، اليوم الأحد، إخلاء سبيل "أ. ع" سائق، بكفالة 500 جنيه في واقعة تعديه على زوجته داخل "بلكونة" منزلها بحلوان. اضغط للتفاصيل

السجن 10 سنوات ومراقبة الشرطة 5 أعوام لمتهمين في قضية "حرق كنيسة كفر حكيم"

عاقبت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محسن عبد الفتاح عزام المتهم رقم 55 بأمر الإحالة، وعماد ربيع السيد محمد كفافي، المتهم رقم 46 بأمر الإحالة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات . اضغط للتفاصيل