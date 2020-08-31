مصر | إغلاق كوبري أكتوبر إثر وقوع حادث سير وتسرب سولار

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر إغلاق كوبري أكتوبر إثر وقوع حادث سير وتسرب سولار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت كثافات مرورية بمنزل كوبري أكتوبر بشارع البطل أحمد عبد العزيز، في الساعات الأولى من اليوم الاثنين، إثر تسرب بقعة سولار من سيارة، وأغلق الطريق أمام حركة السيارات.

وتلقى اللواء محمد عامر مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث مروري وظهور كثافات مرورية بشارع البطل أحمد عبد العزيز، وسط المحافظة.

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وبدوره دفع مدير الإدارة برجال المرور، وبالفحص والمعاينة تبين اصطدام سيارة ميكروباص بالسور الجانبي لمنزل الكوبري، ما أسفر عن إصابة أم ونجلها، وحدوث تسرب بقعة سولار.

وأغلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة الطريق أمام حركة السيارات.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني لإزالة بقعة السولار؛ منعا لوقوع حوادث سير، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.