شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: إعلان منح مؤسسة ساويرس للطلاب ذوي الإعاقة خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأحد، في اجتماع مع مسؤولي مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، لمناقشة التقدم لمنحة ساويرس للحصول على شهادة البكالوريوس من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وذكر بيان صحفي أن ذلك «يأتي في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الاهتمام بمصلحة أبنائنا الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، وسيتم إعلان الفائزين بالمنح في غضون أيام».

وتقدم مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية منح دراسية للطلاب والطالبات ذوي الإعاقة من خريجي الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.