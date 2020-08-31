شكرا لقرائتكم خبر عن «شديد الحرارة».. «الأرصاد» تعلن توقعات طقس الـ3 أيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ3 أيام المقبلة، والتي تشهد طقس حار شمالاً شديد الحرارة جنوباً وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة الثلاثاء.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية شديد الحرارة على باقي الأنحاء مع ارتفاع لنسبة الرطوبة يزيد من الاحساس بحرارة الطقس.

والرياح معتدله تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحريه هناك.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم الاثنين فتكون القاهرة «37– 25»، الإسكندرية «32 – 26»، قنا «40- 26»، الأقصر «41– 27»، أسوان «42 – 27».

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ) اليوم الاثنين فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 85 – 35 )، السواحل الشمالية ( 95 – 45 )، شمال الصعيد ( 75 – 22 )، وجنوب الصعيد ( 35 – 14 ).

أما الثلاثاء فتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى: القاهرة الكبرى «36 – 25»، الوجه البحرى «36 – 25»، السواحل الشمالية الغربية «32 – 24»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «33– 24»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «39- 28»، شمال الصعيد «39 – 24»، جنوب الصعيد «43 – 28» درجة مئوية.

ونسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ) فتكون: القاهرة الكبرى «70 – 22»، الوجه البحرى «80 – 28»، السواحل الشمالية الغربية «88 – 45»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «90– 45»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «70- 30»، شمال الصعيد «75 – 22»، جنوب الصعيد «35 – 14».

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أما الأربعاء فتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى «36 – 24»، الوجه البحرى «36 – 24»، السواحل الشمالية الغربية «32 – 24»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «32 – 24»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «39 – 28»، شمال الصعيد «40 – 24»، جنوب الصعيد «43 – 28» درجة مئوية.

أما نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ) فتكون: القاهرة الكبرى «70 – 30»، الوجه البحرى «82 – 32»، السواحل الشمالية الغربية «88 – 45»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «90– 45»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «70- 30»، شمال الصعيد «65 – 22»، جنوب الصعيد «30 – 14».