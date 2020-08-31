شكرا لقرائتكم خبر عن المحامي عصام عجاج: «مفيش راجل هيقول بنت اتحرشت بيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عصام عجاج، المحامي، إنه «لا يوجد رجل سيقول إن هناك بنت تحرشت به»، مشيرًا إلى أن «السيدة في بعض الأحيان هي من تُعرض نفسها للتحرش»، بحسب قوله.

وأضاف «حجاج» خلال حواره إلى برنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على قناة الحياة، مساء الأحد، أن «المجتمع له تقاليد، ولهذا لا يجب سد الثغرة من جانب واحد فقط، بالإضافة إلى ضرورة عدم (الصيد في المياه العكرة)، والزعم بأن الملابس هي المبرر للتحرش، لأنه جريمة، ومهما كانت الملابس مبالغ فيها يجب غض البصر».

وتابع: «لنضع الحلال محله والحرام محله، والرجل لو قال إن هناك بنت تحرشت به سيقابله المجتمع بالتهكم والسخرية، ولا يوجد في الواقع العملي سوى 1 في المليون من الرجال الذين يصرحون بأنه تم التحرش بهم»، مشيرًا إلى أن «القانون يعاقب فتيات (التيك توك) بسبب التحرش بالأفعال، وهناك جريمة تسمى التحريض على الفسق والفجور، ومن يتمعن في هذا القانون سيجد أن من ترتدي ملابس فاضحة أو ضيقة بشكل مبالغ فيه وإلى آخره تحرض على ذلك»، حسب قوله.