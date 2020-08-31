شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يوجه بحصر مخالفات البناء التي لم يتقدم أصحابها بطلب تصالح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية، بسرعة إعداد حصر شامل لكافة الحالات المخالفة التي لم تتقدم بطلبات تصالح، وكذا حصر كافة مخالفات المباني على الملكيات الخاصة التي لا ينطبق عليها قانون التصالح، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية لإزالتها وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن .

وقرر المحافظ تشكيل لجنة برئاسة نائب المركز أو المدينة المختص بملف التصالح وعضوية كل من رؤساء الوحدات القروية والشؤون القانونية والإدارة الهندسية، تحت إشراف رئيس المدينة، وبالتنسيق مع مأمور المركز، تكون مهمتها إخطار أصحاب الحالات المخالفة والمتقاعسين للتقدم بطلبات للتقنين أوضاعهم قبل انتهاء المدة المحددة طبقاً للقانون، والتشديد بأنه سيتم إزالات كافة المخالفات التي لم تتقدم للتصالح.