شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة» بالمنوفية تحرر 149 محضرا ضد مصانع وشركات لمخالفة قانون للعمل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
صرح عفيفى محمد عفيفي مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية، أن المديرية قامت بتحرير شهادات أمان لنحو 88 عاملا، بإجمالي 44 ألف جنيه، فضلا عن استخراج قياس مستوى مهارة لـ 1626 عاملا على المهن المختلفة، واستخراج لنفس العدد ترخيص بمزاولة الحرفة.
وقال «عفيفي»، في تصريحات صحفية، تم التفتيش على 345 منشأة، ما أسفر عن تحرير 17 محضر سلامة وصحة مهنية، وإعطاء مهلة قانونية لـ 315 منشأة لإزالة المخالفات التي تم إنذارها بها.
وأضاف، وفي مجال التفتيش العمالي، فقد تم التفتيش على 1106 منشأة، ما أسفر عن تحرير 149 محضر مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
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