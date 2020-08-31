شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الصينى بالقاهرة: شركة بيجو ستراجع ما ينشر على منصتها بعد قضية حنين حسام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سفير جمهورية الصين الشعبية في مصر والمندوب لدى جامعة الدول العربية "لياو ليتشيانغ"، خلال لقائه بالمستشار حماده الصاوي النائب العام، تفهمه للجرم الذى ارتكبته "شركة بيجو الصينية" واحترام أحكام القضاء الصادرة ضد الشركة في القضية المتهمة فيها "حنين حسام" فتاة "التيك توك".

وأوضح السفير الصيني في مصر، أن الشركة الصينية تلتزم بكافة الإجراءات القانونية المصرية وعادات وتقاليد المجتمع المصري، وأن كل دورها توفير منصة للتواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن الشركة علمت من خلال التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة الأفعال التي قد تُشكل جُرمًا في القانون المصري، وأنها ستراجع مستقبلًا ما يُنشر على مِنصتها.

من جانبه، أكد المستشار حماده الصاوي النائب العام للسفير الصيني استقلاليَّةَ النيابة العامة في أعمالها، وعدم التأثير فيها بأي عامل خارجي، وذلك في إطار الأنظمة القانونية المصرية لتحقيق العدالة الناجزة.

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وأشار النائب العام إلى أن التحقيقات ضد مسئولي "شركة بيجو الصينية" تجري وفْقَ صحيح القانون، في ظل التفرقة بين المسئولية الفردية ومسئولية الشركة، لذلك لم تُتخذ أية إجراءات تحفظية ضدَّها، مؤكدًا استمراريَّةَ التحقيقات حتى تاريخه.

يذكر أن المستشار حماده الصاوي النائب العام كان قد التقى اليوم الأحد، مع "لياو ليتشيانغ" سفير جمهورية الصين الشعبية لدى جمهورية مصر العربية، ومندوب جمهورية الصين الشعبية لدى جامعة الدول العربية، و "لي إكسين" مدير القسم السياسي بسفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، وفي حضور مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام.

وأكد الطرفان أهميَّةَ العلاقات الثنائية بين البلدين، وترابطَ العلاقات بينهما على الجانبيبن الرسميِّ والشعبيِّ، وقد نقل السفير الصيني دعوة النائب العام الصيني إلى النائب العام المصري لزيارة الصين؛ لبحث سبل التعاون القضائي المشترك بين البلدين.