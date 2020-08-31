شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء PCR مقابل 30 دولار لركاب رحلات الغردقة وشرم وطابا حال عدم وجود تحليل مع الراكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الطيران، أن سلطة الطيران وزعت تعميم جاء فيه "توجه سلطة الطيران المدني المصري عناية جميع شركات الطيران العاملة في مطار الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم و طابا الدوليين"، أنه سيتم السماح للركاب القادمين إلى تلك المطارات بعمل تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد فور وصولهم إلي تلك المطارات و ذلك فى حالة عدم تقديمهم شهادة تفيد بإجراء تحليل ، وذلك مقابل سدادالرسوم المقررة والتي تبلغ 30 دولار أمريكى .

ويطبق هذا القرار اعتباراً من 1سبتمبر المقبل وإلي حين إصدار تعليمات أخرى.

Advertisements