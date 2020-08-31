شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن عن الطباخ المتحرش بفتيات بدار أيتام: قضية هتك عرض وهيتحبس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الطباخ الذى يعمل فى أحد دور الرعاية، الذى تحرش بفتيات محبوس الآن، بسبب ما فعله، فيما تتلقى الفتيات المجنى عليهن، الدعم النفسى، مشيرة إلى أن الوزارة تتبع إجراءات احترازية مشددة الآن بدور الرعاية للحفاظ الأطفال والفتيات، وتابعت: "قضية الطباخ هتك عرض وهيتحبس".

وأضافت وزيرة التضامن، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بتطوير دور الرعاية، واتباع إجراءات احترازية مشددة فى الحفاظ على طبيعة عملها من الداخل.

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ولفتت وزيرة التضامن، إلى أهمية المشاركة المجتمعية فى مراقبة دور الرعاية من قبل الجميع، لرصد أى مخالفة والتبليغ عنها، وتابعت: "نحن نحتاج دعم".