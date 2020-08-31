شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار المفتى يؤكد الإخوان تفسر النصوص الدينية بما يحقق مصالحها الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتى الجمهورية، إن جماعة الإخوان تروج للدين المغشوش حيث تفسر هذا الدين كما يروق لها ويحقق مصالحها الشخصية، موضحا أن تلك الجماعة تفسر نصوص الدين بطريقة خاطئة من أجل تبرير الجرائم التي تقوم بها ضد الدولة المصرية. وأضاف الدكتور مجدى عاشور، خلال برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن جماعة الإخوان تزعم بأن الدولة المصرية تحارب الإسلام، وهذه أكاذيب صريحة حيث تحاول من خلال الترويج لهذا الأمر أن تحرض ضد مصر.

ولفت مستشار مفتى الجمهورية، إلى أن جماعة الإخوان تعيش حالة من الارتباك بعد القبض على القائم بأعمال مرشد الجماعة محمود عزت، لافتا إلى أن الجماعة زادت من أكاذيبها وحملاتها التحريضية ضد مصر بعد القبض على أبرز قياداتها، لافتا إلى أن الإسلام برئ من أفعال جماعة الإخوان.