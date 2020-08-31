شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يكشف عن الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الحد الأدنى للكليات ليس مختلفا بشكل كبير عن السنوات الماضية، رغم اختلاف أعداد الطلاب في المرحلة الأولى للتنسيق، بزيادة 6% في شعبتي علوم ورياضة، مضيفا أن هناك بعض الأماكن الشاغرة في كليات الهندسة في المطرية وسوهاج وأسيوط وأسوان والمنيا والسويس والفيوم وأسوان، إضافة لكليات الذكاء الصناعي والفنون الجميلة والتخطيط العمراني.

وأضاف عبد الغفار، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دى إم سى"، المذاع على شاشة قناة "دى إم سى"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن عدد الطلاب الذين التحقوا بكلية الطب هذا العام ما يقرب من 13 ألف طالب، وهناك مساحة للشهادات المعادلة، مؤكدا أن كليات الطب والأسنان والصيدلة لا يوجد بها أماكن للمراحل الأخرى من التنسيق، ولكن يوجد أماكن بكليات التمريض والبيطري والعلوم والزراعة والحاسبات والمعلومات.

وأشار وزير التعليم العالى إلى أن كليات الطب ستستقبل حوالى 13 ألف طالب هذا العام، وما زالت هناك مساحة للشهادات المعادلة، مضيفا أن كليات طب، طب الأسنان، الصيدلة، علاج طبيعى لن تستقبل طلابا خلال المرحلة الثانية من التنسيق، مشيرا إلى أن كليات طب البيطرى، التمريض، العلوم، الزراعة، الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى تستقبل طلابا من المرحلة الثانية فى التنسيق بالنسبة لطلبة الشعبة العلمى علوم.

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وتابع وزير التعليم العالى: "بالنسبة لعلمى رياضة ما زلت هناك أماكن شاغرة بكليات الهندسة، الحاسبات والمعلومات، والذكاء الاصطناعى، التخطيط العمرانى، الفنون الجميلة خلال المرحلة الثانية من التنسيق، بشرط أن يكون الطلاب قداجتازو اختبارات القدرات فى مواعيدها".