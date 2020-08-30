شكرا لقرائتكم خبر عن مصور فيديو «بائع الفريسكا»: لقائي معه جاء بمحض الصدفة.. وقررت النشر لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور حاتم خاطر، أمين بنك الطعام، كواليس لقائه مع إبراهيم عبدالناصر طالب الثانوية العامة والذي عٌرف بـ«بائع الفريسك»، وتصويره للفيديو الذي حقق شهرة واسعة عبر منصات التواصل الإجتماعي.

وقال في التفاصيل لبرنامج «شارع مصر»، مع هاجر جميل، على إذاعة «شعبي إف أم»، إن لقائه مع إبراهيم جاء بمحض الصدفة أثناء ذهابه للقاء أحد أصدقائه داخل أحد الشواطئ، مشيرًا إلى أن هذا الفيديو الذي قام بتصويره لم يتوقع له هذا الانتشار الواسع عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع أن ما دفعه للتصوير هو حديث إبراهيم عن مجموعه في الثانوية العامة، وطموحه في مجال الطب، لافتًا إلى أن تصوير الفيديو كان في بداية الأمر بسبب إرساله إلى العائلة والأصدقاء المُقربين لرؤية تلك النماذج المشرفة في مصر.

وعن نشر الفيديو عبر حسابه على «فيس بوك»، قال: «كان بهدف نشر الطاقة الإيجابية إلى الشباب»، مضيفًا أن المجتمع يحتاج إلى مثل هذه النماذج المُشرفة والتي تستحق أن تتصدر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

على جانب آخر، أشاد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالطالب «بائع الفريسكا»، قائلا: «أنا شفت فيه كلمة عجبتني جدا لما حد كان بيسأله وبيقوله انت فرحان؟ فقاله كفاية إني فرحت أبويا، كلمة أنا فرحت أبويا دي معناها أنه إنسان مجتهد وحاسس بالمسؤولية وفي نفس الوقت متفوق».

وأضاف «عبدالغفار» خلال اتصال هاتفي ببرنامج «على مسئوليتي»: «أنا هدخله الحتة اللي هو نفسه فيها، أي جامعة في مصر أيًا كان ثمنها يعتبر إنه دخلها، متحملش مصاريفها أو حتى الإعاشة، قالي أنا طول عمري كنت بحلم أخش كلية طب جامعة الإسكندرية، عنده حلم».

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وتابع: «هيجيلي المكتب وقولتله لازم تجيب معاك الفريسكا عشان أشوف الفريسكا بتاعتك شكلها عامل إزاي، راح قالي دة أنا أجيبلك الصندوق كله، وهنرتبله حاجة تانية بخلاف المنحة الكاملة بطب الإسكندرية».