شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بني سويف: انطلاق مبادرة «آفاق» بالتعاون مع «الاتصالات» لتدريب طلاب 3 كليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة بني سويف انطلاق فعاليات مبادرة «آفاق»، بالتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات ITI التابع لوزارة الاتصالات، لتدريب طلاب كلية العلوم، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وكلية الهندسة في مجالات متعددة، منها تطوير الويب والأندرويد، والتي تستمر لمدة شهر.

وأشار الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، إلى أن المبادرة تأتي في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي الشامل من خلال كيانات الجامعة التي استحدثت لهذا الشأن، ممثلة في وحدة الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية من أجل تعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لأبنائنا الطلاب.

وأضاف «حسن» أن الجامعة تسعى باستمرار لخلق تواصل بينها وبين أبنائها الطلاب خلال الإجازة الصيفية، لاستثمارها في أمور مفيدة كالتدريبات والدورات، ومواكبة التطورات الإلكترونية وتطوير المعرفة التكنولوجية لديهم بما يخدم توجهات وأهداف الجامعة حتي تكون رائدة ومتميزة بين الجامعات المحلية والدولية.