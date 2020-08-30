شكرا لقرائتكم خبر عن خبير بـ«الإفريقي للتنمية»: 189 مليار دولار خسائر القارة بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقع طارق عمار، خبير المشروعات الخاصة في البنك الإفريقي للتنمية، انخفاض الدخل القومي الإجمالي للقارة الإفريقية بقيمة 189 مليار دولار بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد التي ضربت العالم أجمع؛ مما ينتج عنه بطالة لأكثر من 40 مليون عاطل في قارة إفريقيا بدون عمل.

وأضاف «عمار»، خلال لقائه عبر الفيديو كونفرانس، في برنامج «بنوك واستثمار»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، مساء اليوم، الأحد، أن هناك خسائر متراقمة في قارة إفريقيا قبل جائحة كورونا والتى تتمثل في عدم توصيل الكهرباء لأكثر من 500 مليون شخص بدون كهرباء في قارة إفريقيا، مشددًا على أن الاحتياجات لقارة إفريقيا كبيرة جدًا في الوقت الراهن.

وثمن خبير المشروعات الخاصة في البنك الإفريقي للتنمية، إنجازات القيادة السياسية وتنفيذ المشروعات القومية خلال الفترة الماضية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد، مشيرًا إلى أن تولي الرئيس السيسي رئاسة قارة إفريقيا العام الماضي يعمل على تشجيع القطاع الخاص على الدخول لقارة إفريقيا والاستثمار فيها بشكل أوسع وأكبر.

وتابع: «هناك فرص استثمارية كبيرة متواجدة في قارة إفريقيا»، مشيرًا إلى أن البنك الإفريقي للتنمية مملوك لأكثر من 80 دولة منهم 54 دولة إفريقية والباقي أوروبية منها أمريكا وكندا وأستراليا وغيرها من الدول، منوهًا بأن رأس المال بالبنك لقارة إفريقيا والمسموح به 90 مليار دولار وتم ضح أكثر من 155 مليار دولار في قارة إفريقيا لرفع المعيشة في القارة السمراء.