شكرا لقرائتكم خبر عن «استرداد أراضي الدولة»: لدينا 180 ألف طلب تقنين.. والبعض متباطئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، إن هناك أكثر من 180 ألف طلب تقنين لأراضي الدولة المعتدى عليها، وصدر 16 ألف عقد تقنين، وهذا يُثبت جديدة الدولة في تنفيذ وعودها بالتنقين لكل ما هو جاد، موضحًا أن هناك مواطنين تقدموا للجنة ولكنهم متباطئين في الإجراءات.

وأضاف «أيوب»، خلال حواره في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة «TeN»، أنه هناك أوامر للجنة بحسم واضح للحالات المعتدى عليها، أن تتم الإزالة الفورية أو التقنين الفوري، وتتم الإزالة لمن يرفض دفع مستحقات الدولة أو المتباطئين، مؤكدًا أن اللجنة قامت بـ 16 موجة إزالة منذ 17 مايو 2017 حتى الآن.

وتابع: «الموجه الـ 16 هتنتهي بكر ة مع آخر اغسطس، الموجة الـ 16 لوحدها تم استرداد فيها 209 ألف فدان زراعي، و2.7 مليون متر مربع بناء، أما حصيلة الـ 16 موجة، هو 1.9 مليون فدان أراضي زراعية، و184 مليون متر مربع بناء كان معتدى عليها باساليب غير موجودة في أي دولة في العالم سوى مصر بوضع اليد، أهم الأسس التي أعلنها السيسي هو استرداد حق الشعب ومنع وضع اليد».