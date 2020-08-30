شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الطب العلاجى ببني سويف: مستشفى سمسطا تسجل «صفر» إصابات بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد بغدادي، مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة ببني سويف، إن مستشفى سمسطا المركزي جنوب بني سويف، سجلت صفر إصابات بفيروس كورونا المستجد، عقب خروج وتعافي آخر 3 حالات كانت محتجزة بالمستشفى، بعد تلقيهم العلاج والبروتوكول الخاص بوزارة الصحة، مشيرا إلى أن مستشفى الفشن المركزي أمس كانت قد سجلت صفر حالات كورونا عقب خروج 5 مواطنين تعافوا من فيروس كورونا.

وأضاف أن إدارة مستشفى سمسطا المركزي بدأت في تعقيم وتطهير كافة الأقسام، تمهيدا لعودتها لاستقبال المواطنين بكافة أقسامها المختلفة والعمل بشكل طبيعي، على أن يتم إحالة أي حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا إلى مستشفى حميات بني سويف أو الصدر وفقا للتنسيق.