شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية تُسجل «صفر» إصابات بفيروس كورونا اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة القليوبية، اليوم، الأحد، صفر إصابات بفيروس كورونا، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم الأحد عند 9248 حالة إصابة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية اليوم وفقًا للبيانات الرسمية: مركز ومدينة الخانكة 724 حالة إصابة، العبور 174 حالة، القناطر الخيرية 627 حالة، بنها 2415 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1191 حالة، غرب شبرا الخيمة 1183 حالة، شبين القناطر 731 حالة، طوخ 1026 حالة، قليوب 679 حالة، مدينة قها 47 حالة، كفر شكر 451 حالة إصابة.