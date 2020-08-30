شكرا لقرائتكم خبر عن هدم 9 منازل عشوائية وعشش على مساحه 1700 م2 في حي الضواحي ببورسعيد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد اللواء أحمد قاسم رئيس حي الضواحي ببورسعيد، حملة لازاله التعديات على أملاك الدولة ومخالفات البناء العشوائي.

وأسفرت الحملة عن هدم وإزالة 3 منازل من الطوب الأحمر بمنطقه القابوطي بمساحه 900 م2، وهدم وإزاله 2 عشه من الطوب بساحه 400 م2، و2 عشه من الخشب بمساحه 200 م2، إضافة إلى هدم 2 تحويطه من الطوب والصاج بمساحه 200 م2 خلف سور مركز شباب القابوطي، وذلك وفقاً لأحكام القانون وقرارات مجلس الوزراء.

و أكد اللواء أحمد قاسم رئيس حي الضواحي على إزالة كافه المخالفات وتطبيق القانون بكل حسم، واتخاذ كافه الإجراءات القانونية ضد أصحاب المخالفات.

ودعا رئيس الحي أصحاب المخالفات إلى إزالتها طواعية قبل إزالتها بالقوة الجبرية وإحالتها إلى النيابة العسكرية، وتوقيع عقوبات الحبس والغرامة معا.