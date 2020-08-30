شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة مبني أملاك دولة لأحد الخارجين على القانون بحي الزهور في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس السعيد رخا رئيس حي الزهور ببورسعيد، حملة إزالة التعديات على أملاك الدولة، ونجحت الحملة في إزالة مبنى من الطوب الأسمنتي يستحوذ عليه بالقوة ( فرض سيطرة )، أحد الخارجين على القانون بمنطقة خالد بن الوليد عمارة 47 أ داخل المنور، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وفي منطقة ال 5000 وحدة بمحيط السوق بالتنسيق مع قسم شرطة ومباحث الزهور، تم اليوم تنفيذ قرارين إزالة إشغالات ومخالفات التنظيم والبناء والتعدي على أملاك الدولة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وناشد رئيس حي الزهور جميع المواطنين بسرعة إزالة المخالفات بأنفسهم، وتقديم طلبات التصالح والتكاتف لإعادة الشكل الحضاري لبورسعيد.