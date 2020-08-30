شكرا لقرائتكم خبر عن «عمال مصر»: المشروعات القومية الجديدة توفر فرص عمل وتعكس تماسك الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ثمّن الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة جبالي المراغي، ونقاباته العامة واتحاداته المحلية في كافة المحافظات، المشروعات القومية الجديدة التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، بنطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية، ومسجد الفريق عبدالمنعم رياض.

وعلق الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد وهب الله، في بيان، الأحد، أن هذه الافتتاحات الجديدة من مشروعات عملاقة وقومية تأتي في ظل تحديات كبيرة يواجهها الوطن في الداخل والخارج، وهو ما يعطيها أهمية كبرى، من حيث دورها في التنمية، وتوفير فرص العمل، وتشغيل الأيدي العاملة، وتحريك سوق العمل بشتى محاوره، وكذلك في توقيتها على اعتبار أنها تحدٍ وثقة تؤكد ان الدولة المصرية متماسكة وتعمل في ظل الظروف الراهنة التي تهدد العالم أجمع.

وقال بيان صحفي صادر عن «الاتحاد العام» إن الرسائل التي بعث بها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحات أمس أكدت أنه حريص على مصلحة الوطن ليس من أعداء الخارج والداخل فقط، بل ومن تصرفات بعض المواطنيين المقصودة وغير المقصودة، والتي وصفها السيسي بأنها لا تقل خطورة عن الإرهاب، حيث تحدث الرئيس عن العديد من الملفات الشائعة، والتي يأتي على رأسها مخالفات البناء.

وأكد بيان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الذي يمثل ما يقرب من 25 مليون عامل أن ما حدث أمس إنجاز جديد، يلحق بالإنجازات السابقة التي يساندها عمال مصر ،وهوما ظهر في مشاريع مماثلة كشفت عنها تقارير رسمية عن حصاد 6 سنوات من المشروعات في مختلف القطاعات أحرزت فيها مصر تقدمًا ملحوظًا في مسيرة التنمية على شتى الأصعدة، بما يشمل رفع مستوى معيشة المواطنين، وتطبيق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادي يستهدف حماية الشركات العامة وتطويرها ،ودعم دور القطاع الخاص في التنمية، وتحفيز إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، فضلاً عن المضي قدمًا في تحسين خدمات الإسكان، والتعليم، والصحة، والنقل، وشبكات الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن مصر أولت اهتمامًا بالغًا بتعزيز التعاون الدولي مع المؤسسات الدولية والتعاون الثنائي مع الدول الصديقة، بما مكنها من المضي قدمًا بخطوات متسارعة في مسيرة التنمية.

وأشار الاتحاد العام في بيانه اليوم أنه مستمر في مساندة الدولة المصرية في معركة التنمية والبناء والتعمير، خاصة تلك المشروعات التي تعود بالنفع بالدرجة الأولى على العمالة، ومواجهة مشكلة البطالة.

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