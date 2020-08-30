شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جديد بشأن تحليل pcr للقادمين من الخارج بالمطارات السياحية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أخطرت سلطة الطيران المدني المصري جميع شركات الطيران العاملة في مطارات الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم وطابا الدوليين بأنه سيتم السماح للركاب القادمين إلى تلك المطارات بعمل تحليل الـ PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد فور وصولهم إلى تلك المطارات، في حالة عدم تقديمهم شهادة تفيد بإجراء تحليل الـPCR بنتيجة سلبية (قبل ٧٢ ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة)، وذلك مقابل سداد الرسوم المقررة والتي تبلغ 30 دولارا أمريكيا.
ويطبق هذا القرار اعتباراً من ١ سبتمبر ٢٠٢٠ وإلى حين إصدار تعليمات أخرى.
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