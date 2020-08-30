شكرا لقرائتكم خبر عن مد ساعات العمل في وحدات المرور إلى 8 مساء لتركيب الملصق الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت وزارة الداخلية مد ساعات العمل بجميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الثامنة مساءً، لقرب انتهاء المهلة الزمنية المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني على السيارات.

وأعلنت الوزارة، في بيان، اليوم، الأحد، عن تطبيق القرار من الثلاثاء أول سبتمبر المقبل ولحين الانتهاء من مهلة التركيب المعلنة سابقا 20 أكتوبر لمنظومة تركيب الملصق الإلكتروني.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي في إطار حرصها على اتخاذ كل الإجراءات التى من شأنها التيسير على المواطنين وإتاحة الفرصة أمامهم لإنهاء إجراءات تركيب الملصق لمركباتهم في الموعد المحدد.