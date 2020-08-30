شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان تعلن 176 مليار جنيه تكلفة مشروعات مياه الشرب والصرف فى 6 أعوام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إن تكلفة مشروعات مياه الشرب والصرف فى 6 أعوام بلغت 176 مليار جنيه، مشيرا إلى أن البناء العشوائي في الأراضي الزراعية خطر يهدد الدولة. وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن البناء العشوائي غير المخطط يتكلف 4 أضعاف البناء المخطط.

ولفت إلى أن المفترض توصيل الخدمات للمناطق المخططة، ومن ثم انتقال السكان لها، لكن الناء العشوائي يفتقر الخدمات.

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وأكد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أنه يوجد لدينا 40 منطقة مخططة ومجهزة بالمرافق من شبكات مياه وصرف صحي.

وأشار إلى أن قيام بعض الأشخاص شراء ماتور سحب المياه من الخطوط، حال ضعف الضغط ودفع المياه خطر، ويقلل جودة المياه، ويؤثر على حصة المساكن المجاورة.