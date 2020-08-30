مستشار بأكاديمية ناصر: القوات المسلحة نجحت فى اصطياد الإرهابيين بحرا وجوا وبرا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأوضح أنه يتم ضرب الإرهابين الذين يهددون الملاحة والسياحة والدولة، مؤكدًا أن استهداف أوكار الإرهابيين وسياراتهم الدفع الرباعي بمثابة رسالة ردع للميليشيات. ولفت المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إلى أن خبرة الحروب التي خاضتها مصر مهمة في مواجهة أعداء الوطن. وأشار إلى أن الإرهابيين يرتدون ثياب مموهة من أجل التمويه ولكن يتم معرفتهم واستهدافهم، لافتًا إلى أن السيارات التي تم استهدافها قطعت نحو 500 كيلومتر من ليبيا ويتم تزويدهم بالوقود. Advertisements وأكد "خلف"، أن قطر ترسل المرتزقة لتنفيذ أعمال إرهابية والقوات المسلحة ترصد تحركاتهم بدقة. واستكمل: "العدو طالما أنه يمسك السلاح لنا الحرية في تدميره وقتله، وعندما يسقط السلاح تظهر صفة الإنسانية ولا يصبح هدفًا شرعيًا، ويتم التعامل معه على أنه إنسان عادى".

وواصل المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن الإرهابي تسقط عنه صفة المقاتل عند سقوط السلاح من يده أو رفع يده، وتبقى صفة الإنسانية. وأشار إلى أن اللقطة التي تبرز تلقي أحد الإرهابيين العلاج فور إصابته تمثل صورة حضارية للعالم، مشيرا إلى أن شدة تفجير السيارة تؤكد أن سيارات الدفع الرباعي بها متفجرات وذخيرة.

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